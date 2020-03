Planeet Frank: Onze weerman over een nieuwe ijstijd en zeedijken

In deze Planeet Frank neemt Frank onze zon onder de loep. Is die gigantische energiebron wel betrouwbaar? Hoe zit dat met de zonnevlekken? Is het misschien de zon die ons klimaat doet opwarmen? We reizen ook naar het verleden en de toekomst van de ijstijden. En dan was er nog de vraag hoe dramatisch de zeespiegel zal stijgen tegen het jaar 2100. Zijn we beschermd tegen een duizendjarige storm? Frank ging te rade bij expert Jan Seys en Christine Van Tichel deed de montage van deze podcast.

Heeft u zelf een vraag over het klimaat of het weer voor Frank? Dan kan u ze stellen via planeetfrank@vrt.be of via sociale media met #planeetfrank. Of u kan het formulier hieronder invullen.