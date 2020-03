Podvis: De canon van Vlaanderen: natievormend of splijtzwam? Of beide?

Nederland heeft al dertien jaar een canon. Op de website entoen.nu staan ze allemaal bijeen, vijftig zogenaamde vensters, inkijkjes in de Nederlandse geschiedenis. Historicus James Kennedy zit de commissie voor die de canon moet herijken, aanpassen aan de tijd. Over enkele maanden legt hij zijn rapport voor aan de Nederlandse regering. De Nederlandse canon is geen poging om de Nederlandse identiteit vast te leggen, vertelt hij me in zijn statige kantoor aan het University College in Utrecht. In deze tijden van diversiteit en individualisme is dat onbegonnen werk. De Nederlandse canon is enkel een hulp bij het geschiedenisonderwijs, zegt hij. Nieuwkomers krijgen de vijftig vensters niet voorgeschoteld.