Spanningen aan Turks-Griekse grens en op Griekse eilanden lopen op: weer traangas gebruikt tegen migranten

"Die aanpak staat dan weer op gespannen voet met het asielrecht, dat zegt dat individuen de toegang moeten hebben tot de asielprocedure, die nu zou worden afgeblokt", zegt professor migratierecht Dirk Van Heule.

"We zitten nu met de realiteit dat we de voorbije drie, vier jaar onvoldoende consensus hebben gezien binnen de Europese Unie om in situaties van massale influx naar een oplossing te zoeken met verdeling over lidstaten."

