Spoorbrug in Hoelbeek afgesloten omdat er bakstenen afbrokkelen

Het gaat om een oude spoorbrug van de voormalige lijn Hasselt-Lanaken. Ze zou vernieuwd moeten worden voor het sneltramproject. Mensen hadden aan de gemeente gemeld dat er enkele bakstenen waren afgebrokkeld. Om er zeker van te zijn dat niemand gewond zou raken, heeft burgemeester Sauwens beslist de weg onder de brug af te sluiten.

Uit een eerste inspectie blijkt dat de structuur van de brug nog in orde is. Morgen komt er een grondige inspectie, door Infrabel en diensten van de gemeente. Johan Sauwens: "Ik hoop dat men dan de losse delen kan weghalen of herstellen, zodat er daarna geen risico meer is voor de weggebruiker.

De burgemeester hoopt dat de weg snel weer kan opengesteld worden. Want mensen die in de buurt wonen, moeten nu toch een eindje omrijden.