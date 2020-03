Nederlandse tramschutter uit rechtszaal gezet na bespuwen van advocaat op eerste procesdag

Het incident gebeurde toen de voorzitter van de rechtbank de psychologische rapportages besprak die over T. zijn uitgebracht. Toen de raadsman hem daarbij verzocht "wat langzamer te praten en de zaken te bespreken op het niveau van mijn cliënt, zodat hij begrijpt wat wordt gezegd", keerde T. zijn hoofd naar rechts en bespuwde hij zijn advocaat. Die werd hem in december toegewezen nadat T. zelf eerder had geweigerd zich in de rechtszaal te laten bijstaan.

Op last van de voorzitter van de rechtbank werd de geboeide T. meteen na het incident afgevoerd door de politiemannen die om hem heen zaten. Tijdens een korte onderbreking van de zitting werd hij naar een aparte ruimte gebracht, vanwaar hij de zaak via een videoverbinding kon volgen. Volgens de voorzitter van de rechtbank kwam met het bespugen van de raadsman "de orde in het geding".