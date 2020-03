Trump raakt op kruissnelheid om zichzelf als president op te volgen

President Trump kwam in hoogsteigen persoon de Conservative Political Action Conference (CPAC) afsluiten. Hij komt daarbij de belofte na die hij in 2017 maakte: elk jaar naar CPAC komen. Het is iets wat zelfs president Ronald Reagan niet deed. George W. Bush kwam zelfs maar één keer langs als president. De Bushes zijn gewoon uit het geheugen gewist van de Amerikaanse conservatieve beweging. Net zoals hun ideologische broertje Senator Mitt Romney, die officieel niet uitgenodigd was door de organiserende American Conservative Union (ACU).

Het is duidelijk dat er geen plaats meer is voor RINO’s (Republican In Name Only). De tijd van het ‘compassionate conservatism’, waarbij men op zoek ging naar een gematigde centrumkandidaat is voorbij. Als men het centrum wil bedienen, doet men dat wel vanaf de rechterkant.