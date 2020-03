Ook UZ Gent mag nu mensen testen op het coronavirus 

Het UZ Gent gaat zelf testen uitvoeren op patiënten die mogelijk besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Indien er een positieve test wordt afgenomen, moet het staal wel nog bevestigd worden door de KU Leuven, dat die testen voorheen uitvoerde. Het voorbije weekend zijn in Gent negen patiënten getest.



“We kiezen ervoor om eerst bevestiging te krijgen van het labo”, legt professor Callens uit. Een aantal patiënten zijn al getest op de spoed: “We zijn goed voorbereid”, zegt Callens. Het UZ Gent krijgt ook heel wat telefonische vragen van mensen die terugkomen uit Noord-Italië. “De meeste reizigers zijn ongerust”, gaat Callens verder.

De nieuwe maatregel geldt ook voor het UZA, UZ Leuven, Sint-Jan in Brugge en OLV Aalst. "Indien we een positieve test hebben, zullen we hem wel laten bevestigen in Leuven om zeker te zijn", zegt het UZ Gent. Bij een negatief resultaat is de test wel sluitend, klinkt het nog.

Ook het UZ in Leuven krijgt veel meer vragen over coronavirus. Gisteren zijn daar 18 mensen getest op corona, vandaag al 11. Over resultaten communiceren ze niet.