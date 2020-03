UZA benadrukt: "Wij zijn niet het enige ziekenhuis om corona te laten testen"

Het aantal vragen om getest te worden op het coronavirus is toegenomen. Om de taaklast te verdelen, benadrukt het Universitair Ziekenhuis dat je ook op andere plaatsen kan testen op een mogelijke besmetting met het coronavirus. "Mensen die ongerust zijn, nemen best eerst telefonisch contact op met de huisarts", zegt Evita Bonné van het UZA. "Die schat dan in of je moet worden doorverwezen of niet. Het UZA is daarvoor dus niet de enige optie. Testen kan in zowat alle ziekenhuizen."