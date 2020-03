Veearts helpt dieren van daklozen: "Ze geven hun laatste eten soms liever aan hun dieren"

Hij is al bijna 10 jaar bezig, maar de afgelopen dagen wist hij zich in de internationale kijker te plaatsen. Kwane Stewart is dierenarts van opleiding, maar in plaats van zich bezig te houden met de huisdieren van de rijken in Californië, koos hij vanaf 2011 voor de dieren van de daklozen, van wie hij het aantal sinds 2007 enorm zag toenemen. De 49-jarige Stewart stapt zelf op de daklozen af om hen vervolgens te helpen met hun huisdier. Zijn verhaal ging de afgelopen dagen viraal en zo mocht hij meer uitleg geven over zijn hartverwarmende keuze op nieuwswebsites CNN, Today en Bored Panda.