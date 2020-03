Veel kampeerders voor Limburgse scholen: "Het was vermoeiend, maar er is een sterke band ontstaan"

Drie dagen op voorhand is nog relatief laat als je het vergelijkt met Theo Jammaers. Hij kampeerde 15 dagen op voorhand al in zijn mobilhome voor de Daltonschool 2 in Hasselt om zijn kleindochter te kunnen inschrijven. “Om 9.30 uur komt de directrice en beginnen de inschrijvingen. Het was zeker de moeite waard, maar ik zal nu toch blij zijn als die lange periode voorbij is. Nu kunnen we hopelijk in de paasvakantie op reis gaan in de plaats van de krokusvakantie zoals we eerst hadden gepland.”