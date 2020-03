Sociale media kunnen meer doen om tijdslijn van tieners veilig te houden, maar zij zijn niet alleen verantwoordelijk

Vorig jaar, in de periode rond de zomer en iets later, verwijderde Instagram 845.000 berichtjes, foto's en video's die gingen over zelfbeschadigingen of zelfmoord. In de periode april tot juni daarvoor waren dat er nog eens 835.000. Acht op de tien berichtjes werden verwijderd vóór ze online kwamen of iemand ze rapporteerde. Dat zijn een heleboel berichten.

Maar het duurde wel tot de zelfdoding van een Brits meisje van 14 in 2017 dat uiteindelijk Facebook en Instagram in 2019 meer maatregelen zou nemen tegen berichtjes op zelfbeschadiging en -doding. Het meisje Molly zag via Instagram veel foto's en video's over depressie en zelfdoding. "Op vlak van zelfbeschadiging hebben we niet goed ons best gedaan", klonk het bij Facebook toen. "We moeten meer en beter doen."