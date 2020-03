Waarom zoveel ophef over het nieuwe coronavirus als het gewoon een griep is?

Ook volgens experts zullen er lang niet zoveel mensen besmet raken in ons land en zullen er al zeker niet zoveel doden vallen. "Over het algemeen kunnen we zeggen dat het nieuwe coronavirus dubbel zo gevaarlijk is als de griep", zegt Erika Vlieghe, infectiologe van het UZA. "En de griep is ook niet om mee te lachen. Dat is eigenlijk ook een killer op jaarbasis en op wereldschaal. We willen er niet nog zo’n killer bij. Daarom willen we dat dit virus zo weinig mogelijk voet aan de grond krijgt."