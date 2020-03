Wat is de Europese Green Deal? En wat betekent die voor u? 9 vragen en antwoorden

In december 2019 schaarden alle lidstaten zich achter de Green Deal, behalve Polen. Het is nu afwachten of Polen op de volgende top in juni zich wel achter de deal schaart. Eerst moeten de lidstaten het nog eens geraken over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Als duidelijk wordt hoe het geld dat bestemd is voor het Transitiemechanisme verdeeld wordt, zal Polen zich uitspreken.