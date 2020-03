"Better safe than soa": interactief spel om thema's zoals chlamydia dichter bij jongeren te brengen

Sensoa stelde vanmorgen nieuw educatief materiaal voor en het nieuwe spel "Better safe than soa". De leerlingen kruipen in de huid van een personage met een profiel op de fictieve sociale mediasite Vistagram. Het is eigenlijk een update van het verouderde Aidsbekerspel. Hoe breng je het gesprek over veilig vrijen aan bij je date? Vanuit hun personage zoeken leerlingen het zelf uit. Daarnaast is er ook de Kahoot-quiz, waar leerlingen met hun smartphone in competitie tegen elkaar hun kennis over soa's kunnen tonen.