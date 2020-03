Werken aan overstromingsgebied "Polder van Lier" van start gegaan

De aanpassingswerken aan het overstromingsgebied bij de polder van Lier zijn van start gegaan. De werken zullen twee jaar duren. De polder werd in de jaren 80 gebouwd om de stad te beschermen tegen overstromingen, maar vangt nu niet meer genoeg water op. "We bouwen een grotere uitwateringssluis om ervoor te zorgen dat het water sneller uit het gebied wegvloeit, en op die manier weer klaar is om nieuw water op te vangen", zegt Caroline Peelaerts van de Vlaamse Waterweg.