Man omgekomen bij zware woningbrand in Kortrijk

De bewoner van het huis was een bekende figuur in Kortrijk. Hij was belleman, werkte in de bibliotheek en lanceerde een aantal opmerkelijke projecten. Hij had zijn huis ingericht als bibliotheek met als doel zo veel mogelijk boeken en tijdschriften te verzamelen en te voorkomen dat ze weggeggooid zouden worden. De collectie was hem al enkele jaren boven het hoofd gegroeid. Hij noemde ze de Allesbehalve Ideale Bibliotheek.