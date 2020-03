Hulpdiensten roepen op na brand Umicore: “Meld je aan bij BE-Alert”

Na de brand op maandagavond kwam er kritiek van sommige buurtbewoners dat ze te laat werden verwittigd om ramen en deuren dicht te houden. Volgens de hulpdiensten is dat wel gebeurd via diverse kanalen, onder andere via sociale media en het Buurt Informatie Netwerk.

Er werden ook verschillende berichten uitgestuurd via BE-Alert. Op deze manier word je via een sms’je verwittigd in het geval van een noodsituatie. Niet alle bewoners zijn ingeschreven om zo’n sms’je te ontvangen.

“Eén van de weinige kanalen die we hebben om mensen te informeren, is BE-Alert. Daarom is het net zo belangrijk om je in te schrijven”, zegt Jasmien O van de Antwerpse brandweer. Inschrijven kan op de website van BE-Alert. “Je kan daar verschillende adressen opgeven waar je voor verwittigd wil worden. Dat kan je thuisadres zijn, maar ook dat van je kinderen of van je ouders. Op die manier kunnen mensen zo goed mogelijk op de hoogte gehouden worden.”