13 leden van Albanese bende mensensmokkelaars opgepakt in binnen- en buitenland

Tegelijkertijd kon in het Verenigd Koninkrijk de leider van de bende opgepakt worden. Ook zijn vijf andere leden van de organisatie onderschept, waaronder opnieuw twee leden in het Verenigd Koninkrijk, een verdachte in Griekenland, een verdachte in Italië en tenslotte nog een verdachte in Montenegro. Het federaal parket heeft de overlevering van de bendeleden gevraagd zodat ook zij zich voor de Belgische rechter zullen moeten verantwoorden.