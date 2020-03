Andrea Croonenberghs en Rikkert Van Dijck spelen "Moordspel" in Fakkeltheater

"Moordspel" oftwel "Deathtrap" is een van de meest gespeelde theaterthrillers op Broadway uit de jaren 70. Later werd het toneelstuk van schrijver Ira Levin ook verfilmd. Vanaf donderdag is het misdaadverhaal bij ons te zien in het Fakkeltheater in Antwerpen. Op het podium herkent u ongetwijfeld voormalig VRT-omroepster Andrea Croonenberghs met naast zich acteur Rikkert Van Dijck. Onze reporter Dominique de Graaf sprak met de acteurs. Bekijk haar verslag hierboven.