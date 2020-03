Apple betaalt 500 miljoen dollar voor vertraagde batterij van iPhones

Vrijdag is een voorstel tot minnelijke schikking ingediend bij de rechtbank in San Francisco, Californië. Volgens dat voorstel zou Apple consumenten 25 dollar (ongeveer 22,5 euro, red) per iPhone betalen, een bedrag dat nog kan stijgen of dalen, afhankelijk van hoeveel telefoons in aanmerking komen voor de schikking. Concreet kunnen Amerikanen met een iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus en SE die op 21 december 2017 draaiden op het besturingssysteem iOS 10.2.1 of een latere versie, aanspraak maken op een vergoeding.



Apple blijft de beschuldigingen ontkennen, maar gaat akkoord met de schikking, die voor heel de VS zal gelden, om de kosten van gerechtelijke procedures uit te sparen, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten. De schikking moet nog worden goedgekeurd door de rechtbank.