Australisch persagentschap AAP stopt ermee na 85 jaar: "Media denken dat ze zonder kunnen, maar ze vergissen zich"

Op 26 juni logt het Australische persagentschap AAP alle computers uit en komen er geen officiële nieuwsberichten meer uit Sydney. Dat is vandaag bekendgemaakt. De foto van de bosbranden in Australië bovenaan en de andere afbeeldingen in dit artikel komen van AAP. Kunnen de media zonder de goeie ouwe persagentschappen? "In geen geval", zei Hans Vandendriessche, hoofdredacteur van Belga, in "De wereld vandaag" op Radio 1.