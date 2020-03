Beek met drugsafval in Diksmuide kan eindelijk gereinigd worden

Onlangs was er een testopstelling met een mobiele actief koolfilter. In het afvalwater is 30 milligram amfetamines per liter aanwezig. In totaal moeten ze 1.500 kubieke meter water reinigen. Dat zal ongeveer een week duren. De stad Diksmuide betaalt de kosten. Die zijn al opgelopen tot 10.000 euro.