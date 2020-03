Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens door VS uitgeroepen tot één van de moedigste vrouwen

Amaya Coppens Zamora is in Nicaragua een van de boegbeelden van het (studenten)verzet tegen president Ortega, die met steeds hardere hand optreedt tegen critici van zijn bewind. De 25-jarige dochter van een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder zat al tot twee keer toe gedurende enkele maanden in de cel.

Coppens wordt voor haar verzet nu beloond met de Internationale Prijs voor Moedige Vrouwen. Ze zal de prijs morgen ontvangen uit de handen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

De studente is niet de enige die in de bloemetjes zal worden gezet: ook 11 anderen vrouwen, onder andere uit Afghanistan, Pakistan, Zimbabwe en China, zullen geëerd worden.