Björn Soenens: "De latino's kunnen dé bepalende factor worden bij deze voorverkiezingen"

In de Verenigde Staten is het vandaag Super Tuesday: 14 staten stemmen vandaag tegelijk in de voorverkiezingen binnen de Democratische Partij. Volgens onze correspondent in de Verenigde Staten Björn Soenens zou de stem van de latino's "dé bepalende factor" kunnen worden in de keuze van de kandidaat die het later dit jaar mag opnemen tegen de zittende Republikeinse president Donald Trump.