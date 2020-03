Brandweerkapitein blust eigen woning in Kaprijke: "Heel vreemd om je eigen huis te blussen"

Er is een vermoeden dat de brand zou ontstaan zijn door een kortsluiting in de keuken. Er is heel veel schade aan de woning. Het huis is gebouwd in landelijke stijl waardoor er veel houtwerk is. Dat bevorderde de brand en het oudere gedeelte ging dan ook volledig in de vlammen op. Het bijgebouw staat er sinds 1,5 jaar en dat is wel gespaard gebleven. Het blussen zelf duurde meer dan 4 uur. Er waren 3 tankwagens nodig om de brand onder controle te krijgen.