Brugge zendt bekerfinale Club-Antwerp uit op groot scherm op de Markt

Het fandorp gaat open op de middag, het is de bedoeling om er één groot feest van te maken, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Dat betekent dat er een vrachtwagen komt met een groot scherm, waarop de wedstrijd duidelijk zal te zien zijn. Er komen ook eet- en drankstanden en we voorzien wat muziek om er voor de wedstrijd al de sfeer in te brengen. Als Club wint dan gaan we tot middernacht vieren en komen de spelers en het bestuur vanuit Brussel afgezakt."

Dat het fandorp op de Grote Markt komt, is niet vanzelfsprekend. Normaal gezien is het Zand de uitgelezen plaats. Maar daar is die dag al een ander evenement. De horeca-uitbaters op de markt zien er in elk geval naar uit. "Zowel voor de mensen die geen ticket hebben kunnen kopen als voor ons, die in de horecazaken werken op de markt, is dit een goede zaak. Want nu kunnen we de wedstrijd toch zien", zegt één van hen. Maar ook commercieel belooft het een succes te worden. "Door het coronavirus gaan de zaken iets minder goed nu", zegt een andere uitbater. "Dit soort evenementen kan onze verkoop weer een duwtje in de rug geven."