Brusselse hotels bang voor minder reservaties door het nieuwe coronavirus

"Het aantal annulaties veroorzaakt nu al een verlies van 10 miljoen euro", zegt Yves Fonck, de voorzitter van de federatie van Brusselse hotels. "Maar dat is nog maar een topje van de ijsberg."



"Ongeveer 50 procent van alle reservaties wordt pas geannuleerd een tiental dagen voor de effectieve overnachting", stelt Fonck. Als de huidige tendens zich dus voortzet wordt het verlies exponentieel groter. "Dan gaan we over andere getallen spreken."

Daarom vragen de hotels in Brussel nu steun van de overheid. "Die hulp kwam er ook na de aanslagen in Brussel, dus wij hopen dat we die nu ook zullen krijgen."