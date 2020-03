Buurtbewoners ongerust na brand bij Umicore in Hoboken: "Wat meer communicatie graag"

De buurtbewoners van metaalverwerkingsbedrijf Umicore zijn niet te spreken over de communicatie van het bedrijf. Mie Branders, die als huisarts in de buurt werkt, wil dat de buurtbewoners voortaan beter op de hoogte gehouden worden bij incidenten zoals de brand van gisteren. "We verwachten van zo'n modern bedrijf iets meer communicatie", vertelt ze in "Start Je Dag" bij Radio 2 Antwerpen.