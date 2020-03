Check: Hoeveel vluchtelingen en migranten zitten er nu echt aan de grens tussen Turkije en Griekenland?

Dat Turkije vluchtelingen en migranten gebruikt om de Europese Unie of individuele landen onder druk te zetten, is niet eens zo nieuw. In 2016 dreigde Erdogan er bijvoorbeeld mee “de grenspoorten open te zetten” toen de EU het toetredingsproces van Turkije voorlopig opschortte. En in 2017 dreigde de Turkse minister van Binnenlandse Zaken ermee 15.000 vluchtelingen per maand naar Europa te sturen, toen Nederland en Duitsland bezwaar maakten tegen Turkse politieke events op hun grondgebied ten voordele van Erdogan.