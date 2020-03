6 nieuwe besmettingen met coronavirus in België onder wie 1 scholier uit Tienen, in totaal nu 15 patiënten

Bij de patiënt uit Eupen is het nog niet duidelijk waar hij het virus precies heeft opgelopen. Mogelijk gebeurde dat in België zelf, maar dat is niet officieel bevestigd. Als dat zo is, dan zou het om de eerste zogenoemde binnenlandse besmetting gaan.

Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zegt dat hij over dit laatste geval niet verder in detail kan treden. "Dit zal verder uitgezocht worden en er zijn contacten geweest over wat daar nu moet gebeuren", zegt de woordvoerder in "Terzake".

Bekijk de toelichting door woordvoerder Joris Moonens in "Terzake" en lees eronder verder: