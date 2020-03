Nieuwe landen waar coronavirus voor het eerst opduikt, "maar we kunnen virus terugdringen door snel te reageren"

In China zijn de voorbije 24 uur 125 nieuwe gevallen van een besmetting vastgesteld. Dat is het laagste aantal sinds 21 januari. Het aantal nieuwe besmettingen in China lijkt al een aantal dagen af te nemen. Er gelden zeer uitgebreide maatregelen, zo zijn verschillende grote steden in quarantaine geplaatst. "China toont aan dat isolatie mogelijk is, zelfs in landen met een heel groot bevolkingsaantal", zegt WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus daarover.

Buiten China zijn er ongeveer 8.800 gevallen. 81 procent daarvan vinden we in vier landen: Japan, Zuid-Korea, Iran en Italië. Daar neemt het aantal besmettingen wel nog toe. Zuid-Korea is na China het land met de meeste besmettingen. In 24 uur tijd zijn daar 600 nieuwe gevallen bevestigd, wat het aantal besmettingen op 4.812 brengt. 90 procent daarvan situeert zich in de stad Daegu of de naburige provincie Gyeongsangbuk-do. Intussen zijn in het hele land tientallen sport- en cultuurevenementen geannuleerd, de vakantie voor scholen en crèches is met drie weken verlengd.

In Italië zijn nu al 2.502 bevestigde besmettingen, de meeste daarvan in de noordelijke regio's Lombardije en Veneto. Van die patiënten vertoeven er 1.263 in het ziekenhuis, van wie 229 in de intensieve zorg. 79 mensen zijn overleden. Aan de andere kant zijn er 160 mensen genezen.

Het Vaticaan laat intussen weten dat paus Franciscus, die afgelopen weekend al hoestend de zondagsmis op het Sint-Pietersplein opdroeg en daarna liet weten de traditionele zesdaagse vastenretraite niet bij te wonen, negatief getest heeft op het coronavirus.