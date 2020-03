Door corona ook meer hygiëne in de sportclub: "Maar thuisblijven doen onze klanten niet"

"Vanaf deze week hebben we ontsmettende handgel voor onze klanten geplaatst", zegt Ingrid Stelten van i-fitness in Hasselt. "De klanten maken er goed gebruik van, maar voor de rest is het even druk als normaal. Niemand blijft weg uit angst, heb ik de indruk."

Volgens Stelten valt de bezorgdheid bij de sporters goed mee. "Ze lachen er wel eens mee als ze elkaar begroeten. Dan roepen ze dat ze elkaar niet mogen kussen."