Derde keer ingebroken in kantine van vrouwenvoetbalploeg Grimbergen

In Grimbergen viseren dieven de kantine van de vrouwenvoetbalploeg Veldkanteva's. Daar is nu al voor de derde keer ingebroken in drie maanden tijd. "Ze hebben snoep, chips en drank meegenomen", vertelt de voorzitter Jean Debreucker. "En ze hebben ook het raam en een houten paneel vernield. Dit is echt niet plezant, want je moet het iedere keer allemaal opkuisen."