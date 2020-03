Diesel wordt morgen goedkoper, zo maakt de FOD Economie bekend. De maximumprijs voor diesel (B7) bedraagt dan 1,4390 euro per liter, een daling met 3,8 cent tegenover vandaag. Het is bijna twee jaar geleden, van april 2018, dat diesel aan de pomp nog zo goedkoop was. De voorbije dagen werd ook ruwe olie op de internationale markten al fors goedkoper.