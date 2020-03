Zeker 24 doden bij tornado's in Amerikaanse staat Tennessee

De bijzonder krachtige tornado's raasden over het centrum van Tennessee en troffen vooral hoofdstad Nashville, ook de grootste stad in de zuidelijke staat, er wonen bijna 700.000 mensen. Het noodweer sloeg toe na middernacht, het ging zo snel dat mensen die in hun huizen lagen te slapen, niet de kans hadden om veiliger oorden op te zoeken.

Er zouden zeker 24 doden zijn. Tientallen mensen raakten gewond, er zijn ook nog mensen vermist. Daarnaast is ook de materiële schade enorm. Honderden gebouwen zijn vernield, tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Ook de lokale luchthaven zou schade hebben opgelopen.

Volgens gouverneur Bill Lee van Tennessee zullen mensen een tijdelijk onderkomen krijgen.