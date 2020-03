Eerste nieuwe Belgische vissersschip besteld in twintig jaar tijd

Het eerste nieuwe vissersschip is besteld door Eddy Cattoor. Maar er zullen er zeker nog volgen. "Dat kan ook niet anders", zegt Eddy. "Een schip gaat normaal gezien tien tot vijftien jaar mee. Daarna krijgt het een grondig onderhoud en kan je er nog eens zo lang mee werken. Maar dan worden die schepen echt wel oud. Onze Belgische vloot telt nu heel wat schepen van dertig en zelfs veertig jaar oud. De jongste zijn twintig. Dus ofwel moeten er heel wat nieuwe schepen komen, ofwel is het voorbij met de zeevisserij in Vlaanderen."