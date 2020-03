Acteur Eric Baranyanka over nieuwe theatershow: "Plots was ik niet meer "de zwarte" maar "ne zwarte"

Eric Baranyanka is bij het grote publiek vooral bekend van zijn carrière bij de Ketnet-band. Hij kwam op driejarige leeftijd in België terecht als politiek vluchteling. Zijn familie vluchtte weg uit Burundi nadat zijn nonkels door het regime werden vermoord. Hij kwam terecht in een pleeggezin in Lembeek bij Halle. Zijn broers en zus werden door een ander gezin opgevangen. "Ik heb enorm veel te danken aan mijn moeke en vake. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik meteen was ingeburgerd", vertelt Baranyanka.

"Ik had alleen maar vrienden. Ik deed mee met de Sint-Veroonmars, ik zat in de turnclub. Hier in Lembeek waren op dat moment geen andere mensen met een zwarte huidskleur. Op een bepaald moment was ik de enige. Ik kreeg net als iedereen een bijnaam: "de zwarte". Daar was niets racistisch aan. Da's net zoals "de schele" of "den dikke". Ik maakte gewoon deel uit van de Lembeekse gemeenschap. Pas wanneer ik buiten Lembeek trok, was ik plots niet meer "de zwarte", maar "ne zwarte". Toen is mijn leven heel erg veranderd. Ik heb mijn peren gezien."