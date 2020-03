2.655 mensen kregen vorig jaar euthanasie, forse stijging: "Meer artsen zijn bereid euthanasie uit te voeren"

Vorig jaar kregen 2.655 mensen in ons land euthanasie. Dat blijkt uit cijfers van de euthanasiecommissie. In vergelijking met het jaar daarvoor is er een opvallende stijging, van meer dan 12,5 procent. "Een opvallende stijging", zegt Wim Distelmans, voorzitter van de euthanasiecommissie. "Mensen kennen de euthanasiewet meer en meer, wellicht zijn er meer artsen bereid om een euthanasie uit te voeren en we worden ook ouder."