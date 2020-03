Gents softwarebedrijf sluit miljoenencontract met Verenigd Koninkrijk: “Coronavirus zal meer problemen geven dan brexit”

Softwarebedrijf Itineris heeft een miljoenencontract afgesloten met een van de grootste gas- en stroombedrijven van het Verenigd Koninkrijk. “Dit is goed nieuws”, vertelt topman Edgard Vermeersch. “We zijn een groeiend bedrijf en dit jaar zal de groei spectaculair zijn. We gokken op zo’n 35 tot 40 procent meer omzet. Dat is veel in onze sector, maar we hebben dan ook hard gewerkt.” Het softwarebedrijf heeft ook al projecten lopen in de Verenigde Staten.