Gerecht in Limburg pakt domiciliefraude strenger aan

Het arbeidsauditoraat in Limburg, het deel van het openbaar ministerie dat bevoegd is voor onder meer sociale fraude, gaat strenger controleren op domiciliefraude. Want wie alleen woont, heeft recht op een hoger leefloon of een hogere ziekte- of werkloosheidsuitkering. En daarom sjoemelen sommige mensen daarmee. Het gerecht gaat dat nu strenger controleren. "We willen vermijden dat sociale uitkeringen terecht komen bij mensen die er geen recht op hebben", zegt magistrate Christel Vanreyten. "Want dat gaat ten koste van de mensen die er wel recht op hebben."