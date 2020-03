Peter Van de Veire ziet IJsland-met-de-groene-truien Songfestival wel winnen: "Stuntelig grappig en heel eighties"

Daði og Gagnamagnið eindigde drie jaar geleden als tweede tijdens de voorrondes in IJsland met "Is this love". Deze keer is het prijs met een nummer waarbij zanger Daði Freyr Pétursson zijn dochtertje, dat vorig jaar werd geboren, in gedachten heeft.



"Think about things" gaat over een vader die benieuwd is hoe zijn baby denkt over de wereld. Het nummer bestaat zowel in het IJslands als in het Engels, maar het is de Engelse versie die de groep in Nederland zal brengen. Volgens de frontman met lange haren "komt de tekst uit de toekomst om de wereld te redden met een mooie dans". En dat dansje tijdens de act oogt hilarisch aanstekelijk en zou wel eens kunnen opduiken op feestjes. Typisch voor de bandleden zijn hun groene truien met hun hoofd in pixelart.

Zanger Daði Freyr Pétursson staat trouwens met zijn vrouw Árný Fjóla Ásmundsdóttir (de muzikante met bril en krullen) en zijn (blonde) zus Sigrún Birna op het podium.