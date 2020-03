Indonesische vulkaan spuwt aswolk 6.000 meter hoog de lucht in

De Merapi, een van de actiefste vulkanen in Indonesië, is uitgebarsten. De bijna 3.000 meter hoge vulkaan, nabij de stad Yogjakarta, spuwt as tot 6 kilometer hoog de lucht in. De lokale autoriteiten hebben inwoners geadviseerd om zeker op 3 kilometer afstand te blijven en zich te beschermen tegen rookwolken, as en stenen. De laatste grote uitbarsting dateert van 2010. Toen kwamen meer dan 300 mensen om het leven en moesten 280.000 inwoners geëvacueerd worden.