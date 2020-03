Infrabel en "Thuis"-acteurs gaan spoorlopen tegen in maatwerkbedrijf in Nazareth, “als ik gehaast ben, rij ik soms langs de slagbomen”

Het filmpje komt hard binnen bij iedereen. “We weten dat het filmpje heftig is, maar dat is de realiteit. Spoorlopen is gevaarlijk”, zegt El Bachiri. Medewerker Peter is geschrokken: “Je zag de slagboom naar beneden gaan, maar hij trok er zich niets van aan. Dat mag natuurlijk niet en het eindigt niet goed. Het was best angstaanjagend en hard om naar te kijken.” Zelf wacht Peter altijd als er een trein komt. “Ik zelf maak dat nooit mee, ik wacht altijd.”