VRT NWS sprak met John Bercow, ex-voorzitter van het Britse Lagerhuis: "Brexit houdt mijn promotie naar Hogerhuis tegen"

Scherp voor collega's

Voor zijn collega's is Bercow scherp in het boek. Onder anderen ex-premier David Cameron, die het referendum over lidmaatschap van de Europese Unie beloofde, komt aan bod. Bercow noemt hem een snob: "Natuurlijk nemen journalisten er de meest ophefmakende passage uit, maar David Cameron geloofde dat hij het Remain-argument kon verkopen aan de bevolking. Daar was hij zelfverzekerd over. Het probleem was dat in de tien jaar voor het referendum, en misschien zelfs tot veertig jaar voor het referendum, er geen goede argumenten waren gegeven pro lidmaatschap."

"Hij heeft dat last minute proberen te doen, en de Britten hebben het naast zich neergelegd. Ik vond dat Cameron ook weinig visie had voor de toekomst van ons land. En hij voelde zich bevoorrecht. Voor hem was het de normaalste zaak van de wereld dat mensen als hij, die uit betere milieus kwamen, hoge functies bekleden. Maar daarmee is niet alles gezegd. Cameron had talent, en dat heeft hij meermaals getoond. Hij was ook een heel vlotte spreker, en heeft met waardigheid ontslag genomen toen het VK stemde voor Leave."