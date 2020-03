Kunsthumaniora's vrezen dat leerlingen zullen afhaken door besparingen in de cultuursector

Een artistieke opleiding wordt wel eens meewarig bekeken, maar volgens Luc Van Praet is dat niet terecht: “Je haalt in de kunsthumaniora ook een diploma secundair onderwijs. En uit een recente bevraging van de ouders hebben we geleerd dat onze leerlingen beter dan gemiddeld presteren in enkele vaardigheden.”

Luc Van Praet geeft twee voorbeelden van vaardigheden waar kso-leerlingen in uitblinken: “Ze blijken zeer goed te zijn in digitale competenties, bijvoorbeeld het onderscheiden van fake news en echt nieuws. Dat komt omdat we veel met beeld en communicatie werken. Daardoor zijn onze leerlingen daar gevoeliger voor.”

Een tweede vaardigheid waar kso-leerlingen meer dan gemiddeld goed in zijn, is probleemoplossend denken: “Meer nog dan dat we vermoed hadden. De complexiteit van een artistieke opdracht leidt er toe dat je ook complexere problemen leert op te lossen. Dat vonden we wel fijn.”

Naar aanleiding van de “Dag van het kunstsecundair onderwijs” organiseren alle Vlaamse kunsthumaniora’s tentoonstellingen en optredens in Antwerpen, Gent, Herentals, Hasselt, Genk, Brugge, Leuven, Aalst en Sint-Niklaas.