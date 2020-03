Leerling geeft eigen bonuspunten weg aan andere leerling: "Dat had ik nog nooit meegemaakt!"

“Ik kan niet anders dan alleen maar respect hiervoor hebben”, aldus Winston Lee, die les geeft aan de 'Letcher County Central High School' in Whitesburg, in de Amerikaanse staat Kentucky. Tijdens een toets over de Tweede Wereldoorlog in de '11th grade' - met scholieren die 17 en 18 jaar oud zijn – haalde een van de leerlingen 94 op 100. Door een voorafgaande herhalingstest had die leerling ook nog eens recht op 5 bonuspunten, waardoor hij zijn eindscore kon verhogen tot 99 op 100. Maar deze leerling wilde zijn 5 extra punten niet en schreef op het toetsenblad dat de leerkracht geschiedenis die aan een andere leerling mocht geven, iemand die die punten écht nodig had. Lee publiceerde het verhaal op Facebook, waarna het snel viraal ging.