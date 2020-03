Lege rekken bij Colruyt. Heeft hamsteren eigenlijk zin? Professor Van Ossel: "Nee, dit is irrationeel gedrag"

"Anderen - die zich geen zorgen maken - lezen dat in de krant of horen dat op de radio, en zien rekken leeg staan. Zij willen niet dat ze iets te kort komen en beginnen ook te hamsteren. En voor je het weet... is iedereen bezig. Daar is totaal géén reden voor en het is inefficiënt. Het paradoxale is dat wie het níét doet op een bepaald moment achter het net zou kunnen vissen. Maar zover is het nog niet! Het gaat om kleine volumestijgingen in de verkoop. Maar dit is massapsychologie die nergens op gebaseerd is. Er is geen enkel risico dat we door voorraden heen raken."

"Hier moet je best als sector op reageren", vindt Van Ossel. "Wanneer je vandaag meer wasmiddel of ravioli in blik verkoopt, dan is het gevolg dat je over één of drie maanden minder gaat verkopen. En dat soort schommelingen in vraag veroorzaakt extra kosten van bevoorrading of piekvragen in fabrieken. Vergelijk het met de eindejaarsperiode, maar dan ben je wel voorbereid." Wat helpt tegen hamsteren? "Media die heel ontradend communiceren", stelt Van Ossel onomwonden.



