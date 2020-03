Levenslang leren versterkt verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden

Volgens Jan Denys, expert arbeidsmarkt bij Randstad, kadert die achterstand in een breder probleem dat Belgen te weinig het langetermijnperspectief van de loopbaan in acht nemen. De meeste respondenten gaven aan dat ze een opleiding volgen omdat dat nodig is voor hun huidige job. Dat komt doordat werknemers onderschatten hoe belangrijk het is zich om te scholen: bijna de helft (45%) is van mening dat werknemers zich in de toekomst volledig zullen moeten omscholen, maar slechts 15% denkt dat dit voor zichzelf geldt.