Bende maakt meer dan 100 slachtoffers door computerfraude 

Een Nederlandse bende kwam aan de bankgegevens van mensen en kocht daarmee in België elektronica. Intussen werd 1 persoon opgepakt in Nederland en 6 handlangers in België. Jeroen Swijsen van het Limburgse parket: “De hoofdverdachte uit Nederland had meer dan 1000 emailadressen én de paswoorden die erbij hoorden. Dat was zeer verontrustend om te ontdekken. Iedereen werd intussen via mail gewaarschuwd dat hun paswoorden waren uitgelekt.”