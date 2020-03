Zacht ondersteunend, maar wellicht niet te zien: met deze bh trekken onze olympische atletes naar Tokio

“We zijn druk bezig alle stukjes uit de stoffen te snijden, om ze dan te assembleren”, vertelt Vanessa De Vuyste van Van de Velde NV. “Ze moeten klaar zijn tegen 17 maart, dan stellen we ze voor aan het grote publiek.”

Er is veel onderzoek aan vooraf gegaan: de sport-bh is getest bij verschillende sporten. “De bewegingen bij bijvoorbeeld lopen zijn anders dan bij balsporten. We hebben één type ontwikkeld, dat goed is voor alle disciplines.”